Ancora tensioni all'interno della maggioranza di governo fra Pd e Italia Viva. "Nel periodo della pandemia e della campagna vaccinale, nel pieno della discussione sul Recovery, devono prevalere l'innovazione ma insieme ad uno spirito unitario. Siamo convinti che affrontare con efficienza la pandemia, aprire una stagione di rinascita e investimenti per il lavoro e l'economia sia doveroso e possibile con un impegno collegiale e senza rotture all'interno della maggioranza. Contribuiremo a questo sforzo e sosteniamo in tutte le sedi queste posizioni, convinti che al Paese vada evitata una crisi dagli sviluppi davvero imprevedibili". Così Nicola Zingaretti in una nota approvata dalla segreteria del partito.

"Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell'azione di governo, in sintonia con tutti gli alleati. La parola d'ordine è costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme. Rimaniamo contrari a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e che nel nome del rilancio rischiano di destabilizzare la maggioranza di governo" precisa Zingaretti.

"Serve un nuovo accordo perché bisogna programmare il futuro, non solo mettere toppe", sono le parole di Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, alimentari. Alla domanda se un rimpasto di governo potrebbe soddisfare le richieste di Italia Viva, la ministra replica: "Il problema non è cambiare qualche ministro, ora Conte ha l'onere di presentare un programma che sia la sintesi della maggioranza".

"A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Conte. Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha dato suggerimenti molto giusti". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, al Tg5. "Draghi - ha continuato -, ha detto fate debito, ma fate debito buono per i giovani, per il futuro". Invece, "qui abbiamo messo piu' soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l'occupazione nei prossimi sei anni. Siamo di fronte a un piano, quello del Recovery, che pensa più al presente che al futuro. Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Draghi. Questo è il momento per dare risposte concrete ai cittadini su vaccini, economia e scuola".

"Nei palazzi romani - è l'invito di Renzi - si smetta di chiacchierare e si diano più soldi per la sanità con il Mes. L'Europa ci da un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene?".