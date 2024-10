"Sono più a sinistra di tutti. Sono meno a destra, ecco: sono in alto", così ai giornalisti il neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, lasciando Palazzo Chigi dopo il giuramento. "Proverò a occuparmi del patrimonio artistico cercando di impedire la distruzione del paesaggio con fotovoltaico ed eolico selvaggi", ha aggiunto.

"Occorre rendere gratuiti i musei per gli abitanti della città in cui ci sono. Rendere il museo una casa aperta, dove entri anche se ci sei già stato. Inoltre - prosegue Sgarbi -, qualunque governo non si può ritenere tale se non mette a posto il terremoto. La ricostruzione è assolutamente fondamentale".

La norma sui rave è liberticida? "Ma questo lo dice quel poveretto di Conte. E' giusto punire quelli che mettono a rischio la salute delle persone... Questa è una violenza grave alle persone, la diffusione della droga, il rovinare i luoghi privati".

"Per fare una manifestazione o un concerto occorre chiedere una autorizzazione. La pena forse è indicata in modo troppo alto, però è giusto che sia punito chi fa una cosa irregolare e trasgressiva", conclude il sottosegretario.