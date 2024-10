Oggi è il secondo giorno di consultazioni dei partiti al Quirinale per la formazione del governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà alle 10 di questa mattina la delegazioni di Partito Democratico (Martina, Orfini, Delrio, Marcucci), alle 11 Forza Italia (Berlusconi, Bernini e Gelmini) e alle 12 Lega (Salvini, Centinaio e Giorgetti). Alle 16,30 sarà la volta degli esponenti del Movimento 5 Stelle (Di Maio, Giulia Grillo e Toninelli). Poi, in serata, probabilmente attorno alle 18, il capo dello Stato probabilmente detterà un comunicato per esprimere le sue decisioni.

Tutto però lascia pensare a una fumata nera. I tempi per la formazione del governo, vista la posizione rigida dei partiti, sembrano infatti allungarsi e si prospetta un nuovo giro di consultazioni per la prossima settimana. Sembra davvero difficile che Mattarella conferisca un incarico prima della fine del mese, quando si terranno tra l’altro le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.