Al via stamani le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. I primi a essere ricevuti da Mattarella saranno La Russa alle 10 e Fontana alle 11. Dalle 16,30 alle 19 sarà il turno di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina il centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati. Possibile l'incarico domani sera.

IL CALENDARIO. Dopo aver sentito telefonicamente il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, Mattarella darà il via alle consultazioni che si svilupperanno secondo questo calendario: ore 10 presidente del Senato, Ignazio La Russa; ore 11, presidente della Camera, Lorenzo Fontana; ore 12 il Gruppo Parlamentare 'Per le autonomie (Svp-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)' del Senato; ore 12,30 Gruppo Misto del Senato.

Nel pomeriggio in calendario: ore 16 Gruppo Misto della Camera; ore 16,30 Rappresentanti della componente 'Alleanza Verdi e Sinistra' del Gruppo Misto della Camera; ore 17 Gruppi parlamentari Azione-Italia viva-R.e.; ore 18 Gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle; ore 19 Gruppi parlamentari Partito democratico-Italia democratica e progressista.

Le consultazioni riprenderanno e si concluderanno venerdì mattina alle 10,30 con i Gruppi parlamentari, che saliranno al Quirinale insieme, di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier-Partito sardo d’azione, Forza Italia Berlusconi presidente, Civici d’Italia–Noi moderati (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Italia al Centro)-Maie.