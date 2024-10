"Si esce dalla pandemia con una campagna vaccinale, che deve essere la priorità. E' così per il governo, che sosteniamo con forza, convintamente, in tutti i punti programmatici. Noi crediamo di essere fondamentali in questo sostegno". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al Forum Ambrosetti.

Per l'Italia del futuro "c'è il tema istituzioni, la nostra democrazia è malata. In 10 anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. Come può un Paese essere governato ogni anno e mezzo da una maggioranza diversa? E' una follia, non funziona" ha detto Letta.

"Ci sono stati 200 cambi di casacca in mezza legislatura. Come è possibile che il gruppo Misto sia il secondo, terzo gruppo per importanza? Sono cose che non esistono, è folle. Il gruppo misto non esiste nel mondo, da noi è una specie di paradiso", ha aggiunto il segretario dem.