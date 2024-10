Iniziata nel Salone delle Feste del Quirinale la cerimonia di giuramento del nuovo Governo Meloni. Tutti i ministri della squadra del nuovo esecutivo hanno preso posto su due file, i primi Matteo Salvini e Antonio Tajani che assumeranno la carica di vicepremier.

Il leader della Lega, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio si è preso qualche minuto, prima di entrare insieme agli altri ministri del partito, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli, per mostrare alla figlia Mirta la veduta di Roma, con lui anche la compagna Francesca Verdini e il figlio Federico. Poi tutti dentro, con foto di gruppo con gli altri leghisti, mentre varcano il portone del Quirinale. A seguire i ministri Adolfo Urso e Guido Crosetto.

Prevale il bianco tra le ministre, elegantissime, per il giuramento al Quirinale. Due tailleur white, quelli di Maria Elisabetta Alberti Casellati e di Alessandra Locatelli, spiccano in prima fila. Subito dietro, le ministre Daniela Santanché e Anna Maria Bernini sfoggiano due eleganti tailleur pantalone nero con due camicie, sempre bianche.

Tailleur nero anche per Eugenia Roccella, che, a differenza delle colleghe che le siedono accanto, non sceglie il bianco ma una blusa di seta a pois. Marina Calderone, neo responsabile del Lavoro, ha scelto il nero, come la maggior parte dei ministri presenti nel salone delle feste. Qualche abito blu scuro -ne sfoggia uno Francesco Lollobrigida, tra gli altri- mentre ha scelto il grigio il responsabile dello Sport Andrea Abodi.