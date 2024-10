"Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po' di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto: non lo so, vediamo". Parola di Beppe Grillo in un video pubblicato sul web dove definisce Draghi "un grillino".

Pronta la replica di Salvini: "Incredibile Grillo. Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti".

Il garante del Movimento 5 Stelle, ha preso parte anche ieri alle consultazioni con Draghi. A Roma, Grillo, sta lavorando per mediare fra le due anime del partito e convincere i "dissidenti" e gli scettici a tornare sulla via indicata dai big pentastellati.