“A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la crisi? Rispondo semplicemente di leggere il discorso del nuovo Premier. E direte insieme a noi: sì, ne valeva la pena”.

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi commenta, con un post su Facebook, il discorso tenuto questa mattina dal presidente Draghi nell’Aula del Senato, chiamata oggi a votare la fiducia al nuovo governo.

Per Renzi “Draghi farà bene”, ha detto a Porta a Porta, aggiungendo: “Secondo me è molto più politico di Conte. Draghi ha fatto il direttore generale del Tesoro, il governatore della Banca d'Italia, il presidente della Bce. È più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un 'non politico', tutt'altro".