Augusta Montaruli si è dimessa dal suo ruolo di sottosegretaria all'Università , dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato nell'ambito dell'inchiesta su Rimborsopoli in Piemonte, il processo sull'uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante il mandato 2010-2014.

" Ho deciso di dimettermi dall'incarico di governo per difendere le istituzioni certa della mia innocenza ", ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia anche se si tratta di una sentenza definitiva perché pronunciata in terzo grado dalla Corte di Cassazione.

In totale, le spese a Montaruli erano di poco superiori a 41mila euro, ma la condanna era arrivata in secondo grado per contestazioni relative a 25mila euro di fondi pubblici spesi, secondo quanto riportato da Fanpage , in borse, vestiti di marca, libri erotici, cristalli Swarovski, cene in locali costosi e altri svaghi simili .

Se ciò non avvenisse sarebbero come coloro che vorrebbero demolire il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l' arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell'ombra davanti alla 'protesta più forte' di chi la vita se l'è tolta davvero poco più di un anno fa. Tutto questo sì è stato decisamente imbarazzante", ha detto l'ormai ex sottosegretaria.