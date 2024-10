Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Lavora tu, str.... Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione? Lavora tu, str...". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di passaggio alla Camera, sollecitato dai giornalisti, replica così al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, senza citarlo, aveva sottolineato che "se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare, forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più".