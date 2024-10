Il presidente Giuseppe Conte ha parlato nell’Aula della Camera dei Deputati, dove si attende il voto finale, con chiama per appello nominale, sulla fiducia al Governo. Ma il pensiero del premier è indirizzato alla giornata di domani, al Senato, dove si presenterà alle ore 9:30.

A quanto apprende l'Adnkronos, appena uscito dall’aula di Montecitorio, e prima di entrare nella sala del governo alla Camera, Conte si è informato sulla ‘conta’ che va avanti in queste ore al Senato, in vista proprio del voto di domani. Avvicinandosi al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, domanda "a quanto siamo?", il suo collaboratore risponde: "155-156".

Sono in corso, infatti, le grandi manovre per cercare voti proprio in Senato, la maggioranza assoluta è di 161 voti, e dunque una nuova maggioranza.