Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "A me pare che la Meloni sia parecchio nervosetta. Ogni giorno apre un fronte. Che sia il complotto internazionale o i magistrati. Se oggi abbiamo il doppio dei migranti rispetto a un anno fa e il triplo rispetto a due anni fa, non sarà per colpa di una sentenza che dice che tre persone non possono essere private della libertà. Mi sembra un alibi, un'arma di distrazione di massa". Così Maria Elena Boschi di Iv a Tagadà su La7.