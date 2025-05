Giuseppe Luigi Cucca si candida alla guida della città di Nuoro forte di un’esperienza politica consolidata, maturata a livello comunale, regionale e nazionale. Avvocato e segretario regionale di Azione, già senatore del Partito Democratico e di Italia Viva, Cucca scende in campo con l’Alleanza civica “Solo Nuoro”, un progetto che punta a riportare al centro la funzione del capoluogo come punto di riferimento della Sardegna centrale.

Nel documento programmatico che accompagna la sua candidatura, Cucca descrive una città attraversata da una crisi profonda - non solo economica, ma anche sociale e identitaria - e individua nella sua proposta un “cambiamento radicale” per invertire il declino. “Il calo demografico, l’emigrazione giovanile, la perdita di attrattività sono i sintomi di un sistema che necessita di una svolta”, scrive Cucca. Ed è proprio da qui che parte la sua proposta: restituire a Nuoro il ruolo che le spetta, guidando un progetto di rilancio fondato su ascolto, trasparenza, partecipazione attiva e visione strategica.

Il programma è costruito su un principio molto chiaro: indicare, per ogni intervento, i tempi di avvio e realizzazione, distinguendo le azioni a breve, medio e lungo termine. Una promessa di chiarezza che si traduce in una serie di priorità ben definite, che vanno dalla riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, all’innovazione digitale, fino al recupero del ruolo di Nuoro come capitale culturale e formativa.

Cucca immagina una città che sappia fare rete: con i Comuni del circondario, con gli enti pubblici, con le istituzioni culturali e formative, con il tessuto produttivo. Le proposte vanno dalla creazione di una cabina di regia territoriale alla valorizzazione del Monte Ortobene come parco naturalistico multifunzionale, passando per lo sviluppo del Centro Intermodale, il rilancio del commercio, il rafforzamento del polo universitario e la lotta alla dispersione scolastica.

Una particolare attenzione è rivolta al centro storico, cuore simbolico e culturale della città, che Cucca vuole rigenerare attraverso interventi mirati su mobilità, arredo urbano, agevolazioni per le imprese e rilancio dell’identità locale. L’obiettivo è chiaro: riportare vita e funzioni nel centro cittadino, facendone un motore di rinascita.

Ampio spazio è dedicato anche allo sviluppo economico, alla formazione e al lavoro: Cucca propone la municipalizzazione dell’area industriale di Prato Sardo, l’attivazione di una scuola di alta formazione per i mestieri tecnici e artigianali, l’hub per start-up e innovazione nei locali dell’ex Banca d’Italia, e la nascita di un distretto per la digitalizzazione e le nuove tecnologie.

Nel programma trova posto anche un piano organico per lo sport e per il welfare, una visione innovativa del turismo, una strategia integrata per le comunità energetiche, e una forte apertura al progetto Einstein Telescope, con Nuoro indicata come snodo formativo, logistico e scientifico per l’intero centro Sardegna.

“Solo Nuoro” è, nelle intenzioni del candidato, un progetto aperto e condiviso, che mira a rigenerare la fiducia dei cittadini nella politica locale, facendo leva su ascolto attivo, coraggio amministrativo e concretezza. “Il nostro stile di governo sarà improntato a correttezza, trasparenza e concretezza: riteniamo, infatti, che la politica debba riavvicinarsi ai cittadini non con irrealizzabili, ma con impegni misurabili e mantenuti, scrive Cucca.