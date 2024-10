"È stata una bella chiacchierata, ci siamo trattenuti anche a lungo perché poi abbiamo sviscerato diverse questioni. Siamo a disposizione per fare la nostra parte per dare il miglior contributo in termini di qualità, di donne e di uomini, per il futuro della Sardegna". Così Massimo Zedda, presidente dei Progressisti al termine del lungo incontro con la presidente in pectore della Regione Sardegna Alessandra Todde, che in queste ore sta accelerando sulle interlocuzioni con le forze politiche per la formazione della Giunta in vista della proclamazione degli eletti attesa dopo il fine settimana.

La delegazione dei Progressisti è composta oltre che da Zedda anche dagli uscenti consiglieri regionali, il capogruppo Francesco Agus e Gianfranco Satta. Il partito avrà senza dubbio una rappresentanza in Giunta: "Abbiamo dato disponibilità in relazione alle esigenze e alle questioni che la presidente porrà - risponde ai cronisti Zedda -, non solo a noi ma alle altre forze politiche, per esprimere il meglio, dal punto di vista qualitativo, amministrativo e delle competenze politiche per il futuro governo della Regione".

Forti dell'esperienza di cinque anni all'opposizione, insieme al M5s, l'incontro è arrivato fino "nei dettagli delle regole, dei regolamenti, delle questioni che possono essere immediatamente elementi di discussione - ha spiegato il leader Progressista -: come i 3,6 miliardi di risorse che giacciono nelle casse della Regione, bisogna stare attentissimi perché è verosimile che ci siano risorse europee, con la spada di Damocle della scadenza del 2026 e il rischio di restituzione". "Essendo stati tutti e tre in Consiglio, e avendo visto le difficoltà e i disastri del centrodestra - ha evidenziato - ci siamo permessi di dare alcuni suggerimenti su alcune questioni di fondamentale importanza per la Sardegna". Dopo i Progressisti Alessandra Todde, che in questa fase preferisce non rilasciare dichiarazioni pubbliche, proseguirà con il Psi e Sardi in Europa e quindi risentirà il Pd e M5s.