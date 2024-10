Ultimi accorgimenti prima che venga ufficializzata la squadra di Governo che nel prossimo quinquennio guiderà la Sardegna sotto Alessandra Todde. Alla vigilia della prima seduta di insediamento del Consiglio regionale prevista per domani mattina la governatrice sta sciogliendo gli ultimi nodi per quanto riguarda le assegnazioni.

Questa mattina Todde ha convocato per le 12 tutte le forze della coalizione del campo largo preceduto dagli ultimi bilaterali con alcuni partiti. Nel fine settimana sono stati fatti gli ultimi ragionamenti sulla chiusura di alcune caselle: quasi certo il nome tecnico per la Sanità, su richiesta dal M5s, quello dell'oncologo romano Armando Bartolazzi, già sottosegretario alla Salute. Per Urbanistica e Trasporti, invece, sono circolati i nomi rispettivamente di una donna, Barbara Manca, ingegnera e attualmente assessora alla Mobilità nel Comune di Quartu, e Francesco Spanedda, docente di Architettura, design e urbanistica ad Alghero.

Sponda Pd, già dalla scorsa settimana sono date per certe le caselle, con Bilancio (Giuseppe Meloni), Industria e Ambiente, insieme alla presidenza dell'Aula ( in pole il segretario Piero Comandini) e alla vice presidenza della giunta. Ancora in ballo la Cultura (che andrebbe a Sinistra Futura), gli Affari generali e l'Agricoltura (dove prende piede il nome di Gianfranco Satta).

Proprio per oggi è prevista la direzione regionale del Pd a Oristano che, dopo il gruppo in Consiglio regionale. I dem esamineranno la proposta di composizione della Giunta riferita dalla delegazione del partito che dovrebbe ratificare le scelte. Al termine della mattinata Alessandra Todde farà il punto della situazione con la stampa.