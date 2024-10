Si è riunita oggi, mercoledì 22 maggio a Villa Devoto, la Giunta regionale della Sardegna, presieduta da Alessandra Todde. Ecco alcune delle delibere approvate.



LAVORO

Su proposta dell’assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Desiré Manca, la giunta ha approvato il Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione Sardegna. Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), approvato nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sempre su proposta dell’assessora Desiré Manca l’Esecutivo ha deliberato gli interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori che continuano a prestare le attività socialmente utili sino al 30 giugno quantificando l'importo dell'assegno integrativo regionale pari a 508,11 euro mensili lordi per lavoratore, oltre agli eventuali rimborsi per le spese di viaggio sostenute.

L’ultimo provvedimento riguarda l’avvio dell’intervento di “Promozione di azioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”. Consiste nell’assicurare misure ed iniziative di intervento regionale rivolte alle imprese che oltre alla riduzione del costo del lavoro favorisca l’inserimento lavorativo alle persone con disabilità, creando al contempo condizioni per posti di lavoro stabili e di qualità.



PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA

Su proposta dell’assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, la giunta ha stanziato le risorse e dati gli indirizzi per l'erogazione rapida dei contributi ai cori e alle bande musicali. Inoltre, per la per la prima volta, vengono finanziate anche le federazioni di associazioni.



Per quanto riguarda il programma del 2024 sullo sport, dopo ampia convergenza con il Comitato regionale per lo sport, la giunta ha deliberato di aumentare le risorse relative all'attività sportive giovanili, il sostegno ai giovani talenti e i rimborsi per le trasferte sportive.



Sul diritto allo studio l’Esecutivo ha approvato le linee guida sulle borse di studio nazionali e regionali, sui contributi ai convittori e semiconvittori di Cagliari e Sassari, i contributi ai comuni per il trasporto scolastico e rimborsi sui libri di testo, per il quale è stato innalzato il limite minimo di reddito ISEE per la richiesta.



La giunta ha deliberato di prendere atto della relazione sull’attività svolta nell’anno 2023 dagli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari e trasmettere al Consiglio regionale le relazioni presentate dai due Enti regionali per il diritto allo studio universitario.



In ultimo, sempre su proposta della Portas, la giunta ha deliberato di assegnare un contributo di 40.000 euro al Comune di Santa Giusta per la realizzazione del progetto “I giovani e la tutela degli ecosistemi naturali e dell'alimentazione sostenibile” e avrà come destinatari i giovani dai 14 ai 35 anni e dovrà coinvolgere le scuole e le organizzazioni del territorio comunale.



SANITÀ

Su proposta dell’assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Armando Bartolazzi, ha deliberato l’attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria per l’esercizio 2024. Assegnazioni provvisorie attribuite alle aziende che riguardano, i saldi della mobilità interregionale e internazionale e la stima della produzione delle aziende ospedaliere per un importo totale di 3.569.901.776,16 euro.



Sempre su proposta dell’assessore Bartolazzi la giunta ha approvato gli indirizzi per l’utilizzo del contributo a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi" che dovrà assicurare, per l'anno 2024 lo svolgimento di attività di interesse specifico della Regione. Nello specifico riguarda l’attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di vaccini per la profilassi Blue tongue e della tubercolina bovina e tubercolina aviaria, gli accertamenti diagnostici per la ricerca della Trichinella sui suini macellati ad uso famiglia e sulla fauna selvatica sensibile alla trichinellosi, per il piano di sorveglianza e risposta ai virus WND e Usutu, per il programma di eradicazione della Peste Suina Africana, per il monitoraggio e la sorveglianza delle aree di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV). L’attività prevede, inoltre, il supporto all'attuazione dei programmi del Piano regionale della Prevenzione (PRP) e all'attuazione del Piano regionale Integrato dei Controlli (PRIC), l’attività di monitoraggio sulle patologie della mammella e della sfera riproduttiva della specie bovina, ovina e caprina e gli accertamenti diagnostici nell’ambito degli extra piano regionali.



La giunta ha approvato, l'utilizzo sperimentale del test prenatale del DNA fetale non invasivo (NIPT), quale screening per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, al fine di limitare i rischi afferenti all'utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi e potenzialmente più pericolosi per la madre e il nascituro.



La giunta ha deliberato la ridefinizione della commissione tecnica paritetica pubblico-privata e ulteriori disposizioni in merito alla definizione delle tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.



PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, sono state approvate alcune delibere di variazioni di bilancio. Per quanto riguarda il Sulcis la Giunta ha approvato le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese attraverso il programma Just Transitional Found (JTF) del PNRR.



Per quanto riguarda l’Agenzia Sardegna Ricerche l’Esecutivo ha deliberato di concedere il nulla osta relativo all'approvazione del bilancio per l'anno 2024 e del bilancio pluriennale per gli anni 2025-2026 e documenti connessi, fermo restando che l'iscrizione dell’avanzo applicato non potrà avere effetti fino all’approvazione del rendiconto.



Approvato, infine, il percorso di rimodulazione dei progetti di sviluppo territoriale nell’ambito dell’Ottimizzazione, consentendo di rispondere alle esigenze dei territori per la modifica degli interventi risultati critici nella realizzazione, anche nell’ottica di una maggiore efficienza della spesa dei programmi comunitari e nazionali.



ENTI LOCALI

Su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, la Giunta ha deliberato di assegnare in comodato d'uso gratuito, di durata decennale, eventualmente rinnovabili, a

favore del Comune di Cagliari alcuni terreni di proprietà della regione al fine di dare attuazione all'intervento per la realizzazione delle infrastrutture di supporto all'alimentazione elettrica degli autobus in acquisizione nell'ambito del finanziamento PNRR Misura M2C2 – 4.4.1. “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti”.



Sempre su proposta di Spanedda, la giunta ha deliberato di integrare il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane per gli interventi di competenza della Regione e degli Enti locali, con l’assegnazione di risorse pari 17.878.741,90 di euro destinati alle Unioni di comuni e alle Comunità montane.



L’Esecutivo ha infine deliberato l’assegnazione diretta dei locali di proprietà della Regione, non adibiti ad uso istituzionale, alla associazione “Luna e Sole Associazione ODV”. Una realtà che opera nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne, agli uomini e ai ragazzi, fornendo servizi di ascolto e accoglienza ed è dotata di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite.



AMBIENTE

Su proposta dell’assessora della difesa dell'ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha deliberato la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativa a diverse attività.

L’Esecutivo ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, il programma annuale di assegnazione delle risorse ai comuni ricadenti nella zona altimetrica “Montagna”, secondo la classificazione ISTAT, per fare fronte alle emergenze per lo sgombero della neve.

Approvata la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e finanziata dall’Unione Europea (Misura M2C4 - Investimento 1.1).

Approvata dalla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna il 28 novembre 2020.



Sempre su proposta dell’assessora Laconi, l’Esecutivo ha approvato la realizzazione di un sistema a pilotaggio remoto a servizio della protezione civile regionale.



Approvato dalla Giunta l’attivazione del Sistema integrato di salvamento a mare per la stagione balneare estiva 2024 e stabiliti i criteri e le modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni costieri dell’isola.



Approvata la partecipazione della Protezione Civile della Regione al Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 nell’ambito del progetto AMIS - Sistemi Avanzati di Monitoraggio e gemelli digitali per la Sicurezza e resilienza della costa. Il programma riguarda il tema dei rischi dovuti al cambiamento climatico sulle coste alte e basse dell'area, investendo in tecnologie di monitoraggio sostenibili e innovative.



Approvato il progetto per un impianto eolico composto da singola turbina da 0,975 MW di potenza nominale da installare in agro del Comune di Sedini (SS) e un altro composto da un aerogeneratore di potenza nominale pari a 0,85 MW, ubicato nel Comune di Bortigiadas, provincia di Sassari.



AGRICOLTURA

Su proposta dell’assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la Giunta ha approvato gli aiuti agli allevatori per acquisto di soggetti maschi riproduttori ovini e riproduttori bovini da carne.



Approvato il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel Comune di Orune. Rappresenta il principale strumento di programmazione per il corretto utilizzo di tutti i terreni soggetti ad uso civico e deve essere finalizzato allo sviluppo economico e sociale delle comunità di utenti interessata.



Approvate dall’Esecutivo le compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati da fauna selvatica e dai cormorani. Infine approvata dalla Giunta, sempre su proposta dell’assessore dell’agricoltura, con uno stanziamento di 32.000.000 di euro, la ripartizione dei contributi ai Consorzi di bonifica per l’esercizio 2024.



LAVORI PUBBLICI

Su proposta dell’assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, la Giunta ha approvato di trasferire 27.000.000 di euro all'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) per la realizzazione del programma straordinario sulle manutenzioni del patrimonio ERP di AREA. Approvato l’incremento dei limiti di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infine l’Esecutivo ha approvato l’adozione del programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei lavori pubblici dell'Amministrazione regionale.



INDUSTRIA

Su proposta dell’assessore dell'industria, Emanuele Cani, d'intesa con l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha approvato la partecipazione della Regione Sardegna alla Esposizione Universale Expo 2025 Osaka in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 in Giappone. L'Italia parteciperà con un proprio padiglione per promuovere l'intero Sistema Paese, dai territori alle Università, dalle piccole e medie imprese alle più strategiche aziende italiane presenti sui mercati globali. L’Expo 2025 Osaka è una irripetibile vetrina per mostrare le competenze e le innovazioni presenti in tutte le regioni.