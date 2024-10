Ancora poche ore prima di scoprire che prenderà i posti vacanti nell'esecutivo Solinas, dopo che di vertici e incontri in vista del rimpasto della Giunta saranno terminati. Il governatore attende nomi e curricula dei papabili sostituti, che verranno presentati dai partiti di maggioranza. La scelta di Forza Italia per rimpiazzare la dimissionaria Alessandra Zedda all'assessorato del lavoro è ricaduta su Marco Tedde, consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero: stamane il partito ha riunito in un videocollegamento il coordinamento regionale e ha comunicato il nome.

Alle 18 toccherà a Fratelli d'Italia, i cui esponenti si incontreranno per decidere il rappresentante del partito da mandare, al posto dell'eletto alla Camera Gianni Lampis, all'Ambiente. Il nome più caldo sarebbe quello di Marco Porcu, coordinatore provinciale di Cagliari, ma non sono da escludere le opzioni Emanuele Beccu, capo di gabinetto dell'assessorato regionale dell'Ambiente, e Gigi Rubiu, imprenditore ed ex consigliere regionale.

Con la scelta di Tedde al posto della Zedda restano tre le donne in Giunta su dodici assessori, e con gli azzurri che presenteranno un altro nome maschile il governatore dovrà chiedere ad altri partiti di suggerire curricula femminili. Per quanto riguarda gli altri la Lega, il partito aveva da tempo espresso il nome di Pierluigi Saiu, attuale capogruppo in Consiglio regionale, al posto del fuoriuscito Giorgio Todde ai Trasporti.

In serata Solinas dovrebbe questa avere in mano tutti gli elementi, così da poter procedere con l'annunciato azzeramento, che prevede la decadenza di tutti gli uffici di gabinetto e gli staff degli assessori, e alla nomina della Giunta Solinas-bis.