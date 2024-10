“Il caso della Giunta che non c’è: a due mesi di distanza dalle elezioni, la Sardegna ancora senza governo”. A scriverlo è il consigliere regionale di Campo Progressista e attuale Sindaco di Tergu, Gianfranco Satta

“Sono passati quasi due mesi da quel 24 febbraio 2019 che ha sancito la vittoria elettorale del centrodestra – ha sottolineato Satta -. Eppure, mentre non mancherebbero le cose da fare anche per una folta schiera di Assessori (12 quelli previsti), non trovando la quadratura nella sua coalizione, il Presidente continua con una Giunta da 5 (già ribattezzata "mini" per via della numerosità)”.

“In tutto questo tempo, di fatto, non si è riusciti a dare un governo alla Regione. È evidente – questa la sua denuncia – che le problematiche dell’Isola e di conseguenza dei sardi, in questo momento, vengano poste ai margini, in favore della ricerca di un pieno soddisfacimento delle aspirazioni partitiche della coalizione di centrodestra sulla scorta dei singoli risultati elettorali”.

“Ciò che ci si augura – conclude il Consigliere regionale –, con una visione più politica e meno partitica, è che con la massima urgenza si dia un pieno governo alla Regione e che il Consiglio e le Commissioni, con gli Assessori di riferimento, possano finalmente occuparsi a pieno ritmo del bene della Sardegna”.