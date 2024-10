Quattro donne e quattro uomini per la nuova giunta comunale di Olbia, annunciata dal sindaco, Settimo Nizzi, eletto per la quinta volta alla guida del Comune gallurese. Nell'esecutivo domina Forza Italia con cinque poltrone, una a testa per la Lista Nizzi, Riformatori e Lega.

Gli assessori che affiancheranno il primo cittadino sono: Sabrina Serra di Forza Italia, vicesindaco e deleghe riconfermata alla Pubblica istruzione e Cultura; Elena Casu (Forza Italia), con deleghe alla Politiche giovanili, Polizia locale, Protezione civile; Antonella Sciola (Forza Italia), con deleghe a Lavori pubblici, Ambiente, Viabilità, Trasporti pubblici; Simonetta Lai (Lista Nizzi) mantiene le deleghe ai Servizi sociali, Servizi per l'infanzia e i minori, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona.

Riconfermato anche Marco Balata (Forza Italia), con deleghe al Turismo e Grandi eventi; Alessandro Fiorentino (Riformatori sardi) con deleghe a Bilancio e programmazione, Entrate e politiche fiscali, Patrimonio, Innovazione tecnologica; Bastianino Monni (Forza Italia), con deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Pianificazione e gestione del territorio; Vanni Sanna (Lega) con deleghe a Commercio, Attività produttive, Politiche transfrontaliere, Caccia e pesca.

La presidenza del Consiglio comunale sarà assegnata a Marzio Altana.