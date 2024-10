"Un patto di legislatura per arrivare con serenità all'obiettivo di un secondo mandato, dato storico per la nostra Regione, in cui il presidente Christian Solinas potrà, assieme alla maggioranza di centrodestra autonomista, governare e realizzare i cambiamenti tanto attesi nell'Isola".

Sono le parole rilasciate all'Ansa dalla coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda, a margine degli incontri bilaterali dei partiti di maggioranza con il governatore in vista dell'eventuale rimpasto.

"Il patto - spiega Zedda - conterrà 5 punti. Fdl è pronta a sottoscrivere l'accordo confermando la delega assessoriale dell'Ambiente e il nome di Gianni Lampis alla guida".

"L'obiettivo - conclude - è la realizzazione di cambiamenti strutturali, di visione e buona pratica, e di riportare i sardi e la Sardegna centrali nel Mediterraneo e nelle scelte di politica nazionale".