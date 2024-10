“Il centrodestra sta mostrando tutta la propria inadeguatezza a dare risposta ai gravissimi problemi della nostra isola. La litigiosità tra le forze politiche che compongono la compagine vincitrice delle elezioni e la gara per la spartizione delle poltrone vede un presidente Solinas incapace di fare sintesi e di dare un governo alla nostra regione a quasi 70 giorni dalle elezioni”.

A dirlo è Gianfranco Ganau, consigliere regionale del Partito Democratico, che aggiunge, “È la prima volta che un fatto del genere si verifica, nella storia della nostra autonomia, dalla modifica della legge elettorale che ha introdotto l'elezione diretta del presidente”.

A suo modo id vedere è “Grave appare l'affermazione fatta "comunque risparmiano 7 stipendi" che risulta addirittura offensiva per le istituzioni democratiche e non risponde alla necessità di governare settori determinanti nella nostra comunità quali i trasporti, l'industria, l'agricoltura, l'urbanistica, la cultura, i lavori pubblici”.

“Ad oggi – rincara Ganau – non è stato possibile avviare una corretta attività consiliare, mancando ancora la presentazione delle dichiarazioni programmatiche del presidente e non essendo possibile l'avvio formale dell'attività di gran parte delle commissioni per l'assenza dei rispettivi assessori. Ora basta, la misura è colma”.

Il presidente Solinas – conclude – si presenti in consiglio con la giunta al completo e le dichiarazioni programmatiche, lo deve per rispetto al consiglio ma soprattutto ai sardi”.