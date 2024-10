“Grazie a tutti i liguri per la fiducia che ci hanno dimostrato per l’ennesima volta. È una vittoria per il centrodestra unito molto chiara, una bocciatura per l'unione giallorossa. È stato premiato il buon lavoro fatto è questo mi rende orgoglioso. Adesso maniche rimboccate e continuiamo a lavorare per il futuro della Liguria”. Così Giovanni Toti, 51 anni, presidente riconfermato alla guida della Regione Liguria.

Lo spoglio continua, al momento, ore 22:50, su 1.795 sezioni ne sono state scrutinate 1.440, ma il nome del vincitore è già chiaro da alcune ore.

Toti (coalizione di centrodestra: Cambiamo!, Lega-Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Liguria Popolare e Unione di Centro) colleziona 297.365 voti (56,11%).

Dietro, Ferruccio Sansa (Lista Civica Sansa Presidente, Partito Democratico, Articolo Uno-Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Centro Democratico, Demos) con il 39,02%, 206.773 voti.