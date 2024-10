Il cardiochirurgo del San Camillo di Roma, Francesco Musumeci, che ha operato l'ex presidente Giorgio Napolitano all'aorta, in un’apposita conferenza stampa, ha spiegato che “l'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. E' arrivato cosciente in sala operatoria. Siamo molto soddisfatti e ottimisti".

Nel pomeriggio del 24 aprile, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, 92 anni, è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico San Camillo di Roma per problemi circolatori, dopo aver accusato dei forti dolori al petto.

"Napolitano – ha fatto sapere lo stesso medico - verrà trasferito in terapia intensiva. Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero, ma la sua grande tempra lo aiuterà".