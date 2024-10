Giorgia Meloni punta il dito contro gli alleati di centrodestra, rei di essere scesi a compromessi con la maggioranza di Governo convergendo sul nome di Mattarella per un bis al Quirinale.

La leader di Fratelli d'Italia ha condiviso sui social una foto che la ritrae insieme ai suoi deputati e senatori. "In questo squallido teatrino politico - scrive la Meloni -, sono orgogliosa di rappresentare un Partito unito e compatto che non ha mai tradito la parola data, che ha fatto della coerenza la sua bandiera".

"Anche oggi - prosegue -, in Aula non ci piegheremo all’ennesimo inciucio tra partiti e continueremo a batterci per rappresentare le migliaia di italiani che credono nel nostro progetto. Noi possiamo ancora guardarvi negli occhi", conclude rivolgendosi agli elettori.