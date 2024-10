"Non ritiro la querela a Roberto Saviano, che mi ha dato della bastarda quando ero all'opposizione accusandomi della morte di un bambino. Per me un intellettuale non ha bisogno di argomentare con parole del genere".

Lo ha affermato Giorgia Meloni parlando alla kermesse per i dieci anni di Fratelli d'Italia. La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Chiedo alla magistratura se dare del bastardo a qualcuno sia critica o accusa infamante. Penso la magistratura risponderà, io non politicizzo il tema, questo lo sta facendo Saviano".

"Sono una cittadina che ha querelato un altro cittadino, perché se sono politici di centrosinistra a querelare va bene e se sono di destra non va bene?", ha punzecchiato la Meloni.