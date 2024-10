"Mi preparo a governare la Nazione, ma non mi pongo un mio obiettivo personale. Quando leggo i sondaggi che crescono so che responsabilità questo comporta. Però, dove arrivo non lo decido io". Così a Mezz'ora in più la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Sono pronta a fare quello che gli italiani mi chiedono di fare - aggiunge -, comprendendone responsabilità e difficoltà, non lo farei a cuor leggero. Sono basita di fronte ai politici che prendono grandi responsabilità con il volto di chi vince un concorso di bellezza, mi tremerebbero le mani".

"Ma cosa farei politica a fare se non fossi pronta a misurarmi? Poi dico voglio andare lì con Fratelli d'Italia, con una classe dirigente, con persone su cui posso contrare, con un lavoro che abbiamo fatto", conclude.