"Sì, i sondaggi dicono che Fratelli d'Italia potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra" nell'ambito del quale è stabilito che "il partito che nella coalizione vince può esprimere il premier". Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un'intervista alla tv americana Fox News in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.

"Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi - ma vedremo quando gli italiani votato - potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei".

"Guidare una grande nazione come l'Italia -ha aggiunto- è un grande onore ma porta con sé un fardello: l'Italia sta fronteggiando una situazione non facile e tutti lo sanno, guerra in Europa, inflazione, problemi con il gas, di forniture di elettricità. Potremo avere una stagione difficile e la nostra campagna è 'dire agli italiani la verità' e non promettere nulla che non possiamo mantenere".