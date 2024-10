Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, arriva in Sardegna per una due giorni di incontri a sostegno dei candidati FdI alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio.

La Meloni, accompagnata dal deputato Salvatore Deidda, arriverà domani, giovedì 14 febbraio, a Olbia dove, alle 10, in piazza Regina Margherita incontrerà cittadini e amministratori galluresi. Sarà poi a Nuoro, alle 12.15, per poi fare una tappa in Ogliastra nel pomeriggio. La giornata di incontri si concluderà a Sassari, dove, alle 18, con l’appuntamento in piazza Castello.

La giornata di venerdì 15 febbraio inizierà nell’Oristanese con una visita al museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, per poi raggiungere il Medio Campidano alle 13. Nel pomeriggio, alle 15:30, Giorgia Meloni raggiungerà lo stabilimento di Portovesme.

La due giorni di visite del presidente di Fratelli d’Italia, si concluderà a Cagliari, alle 17:30, in piazza Ravot (fronte Bastione Saint Remy).

Giorgia Meloni incontrerà i cittadini del capoluogo insieme ai candidati di FdI alle prossime Regionali.