Per il premier Giorgia Meloni “Il G20 è stato un successo”, nonostante si sia svolto in una “situazione molto complessa, c'erano, a detta di molti, gli ingredienti perché si traducesse in fallimento e invece mi pare un successo”, ha detto durante la conferenza stampa. La notizia è stata riportata da TgCom 24.

“Mi pare che il G20 segni un riavvicinamento tra Occidente e resto del mondo con un accordo sul testo finale per un passaggio fondamentale cioè la condanna dell'aggressione russa, non si poteva fingere di non vedere quello che sta accadendo”.

“Con Biden ho avuto un colloquio molto cordiale. Ci siamo ripromessi di vederci molto presto. Gli Usa apprezzano la coerenza e l'impegno dell'Italia sul sostegno all'Ucraina. Abbiamo condiviso la necessità di ragionare su una soluzione del conflitto che non può non partire dal rispetto della volontà dell'Italia", ha detto il presidente del Consiglio.

Con il presidente degli Usa Joe Biden “abbiamo parlato di energia, gli Usa garantiscono la loro disponibilità ad aumentare le forniture di gas", ha aggiunto quando si è trattato del tema energia. "Rimane aperta la questione dei prezzi ma abbiamo trovato un'amministrazione aperta a ragionare con l'Ue per trovare soluzione per calmierare i prezzi, atteso che i fornitori di Gnl sono aziende private”.

"Ho incontrato il presidente francese Emmanuel Macron diverse volte ma non c'è bisogno di arrivare a Bali per parlare di cose europee", ha detto Giorgia Meloni.

“Sulla vicenda Ucraina tutti ci rendiamo conto che si deve lavorare ad una soluzione alla crisi ma non si può prescindere dalla volontà della nazione aggredita. Speriamo di trovare un accordo con Zelensky per uscire dal conflitto nel minor tempo possibile", ha detto Giorgia Meloni.

Sui missili caduti in Ucraina, il premier ha detto: "L'ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell'antiaerea ucraina cambia di molto poco la sostanza. La Russia sta distruggendo infrastrutture civili ucraine, il rischio di colpire il territorio polacco è un rischio che i russi conoscono, quindi la responsabilità di quello che è successo è russa", ha detto Meloni.