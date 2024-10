Giorgia Meloni, in una lunga diretta Facebook, ha commentato le elezioni che hanno riconfermato Sergio Mattarella al Quirinale all'ottava votazione. Dalla leader di Fdi critiche verso la coalizione di centrodestra e dunque Lega e Forza Italia, schieratesi a favore del bis.

"Il centrodestra ne esce a pezzi, è polverizzato - dichiara Meloni -. Il centrodestra da rifondare e questo è quello a cui lavoro io da oggi. Per non essere più trattati dall'alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese. Nulla è perduto, non vi abbattete, ma lavoriamo, non bisogna piegarci: bisogna credere in quello che ti dici, se ci credi lo fai. All'ultimo vertice del centrodestra eravamo tutti contrari alla rielezione di Mattarella. tanto che ho fatto una battuta: "non possiamo votare no a Mattarella", poi non so che è successo, e ancora non lo so".

"Voi avete votato Draghi e prima Monti a Presidente del Consiglio e dite a me che ci voleva un politico al Quirinale? - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - Non fatemi la morale, se avessimo votato avremmo un politico di centrodestra al Colle. Toti ci ha detto: noi la Casellati la votiamo una volta sola, poi votiamo Casini. Ma non è una mediazione votare un senatore eletto con il Pd, non è un candidato del centrodestra. Ma ancora prima su Casellati sono mancati 70 voti del centrodestra sul candidato del centrodestra, la Casellati. Quindi siamo diventati deboli".