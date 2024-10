Dopo l'attacco di Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte, in seguito alla firma del nuovo Dpcm, anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è unita alla protesta contro il capo del governo, intervenendo in diretta a In mezz'ora in più.

"E' Intollerabile che dopo otto mesi il governo navighi a vista. Non ci stanno capendo niente - ha detto -. Quella dei ristoranti e bar è gravissima. Il governo fa una cosa cinica nel mantenerli aperti fino alle 18. Il che vuol dire mantenere per loro i costi, ma poi togliere loro il guadagno della sera. Questo serve a dire: io non ti ristoro ma la responsabilità è tua".

"Questo la politica non lo può fare - prosegue Meloni -. Qui si colpisce una serie di categorie senza evidenza specifica senza che il governo faccia le cose che doveva fare. Scarica le proprie responsabilità. Il governo deve dire quali sono le risorse per ristorare gli imprenditori che non sono responsabili e che hanno speso migliaia di euro per adeguarsi alle prescrizioni del governo".

"Credo che siamo di fronte ad una situazione di emergenza - conclude -, che ci siano delle responsabilità ben evidenti e che sono assolutamente ancora valide le proposte che abbiamo formalizzato come Fdi in questi mesi".