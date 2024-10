Giorgia Meloni è pronta per la nuova sfida che condurrà da protagonista alle elezioni comunali di Cagliari, per le quali il centrodestra ha candidato a sindaco l'esponente di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu.

"Dalle ultime elezioni europee - dice la leader di Fdi - è arrivato un segnale chiaro, che altro non è che la conferma di quello che sapevamo da tempo: gli italiani voglio un governo di centrodestra. E, se l'alleanza giallo-verde dovesse tramontare, noi siamo pronti. Anzi, prontissimi".

Il partito sovranista guidato dalla Meloni alle ultime europee ha incrementato i propri voti rispetto alle politiche del 2018, e secondo gli osservatori potrebbe compiere a breve uno storico sorpasso rispetto a Forza Italia.

La leader di Fdi arriverà in Sardegna il 14 giugno per sostenere Paolo Truzzu. "La vittoria è a portata di mano - ha dichiarato la Meloni a L'Unione Sarda - Paolo è una persona stimata, capace e umile. Conosce il territorio e sta lavorando senza sosta per un progetto condiviso, anche oltre l'orizzonte del centrodestra, che ha già ottenuto un risultato straordinario alle regionali".