«Lo sport come sistema di valori: il recupero della propria funzione Lo sport come insieme di valori, su questo dovrà lavorare il nuovo governo della Regione».

A dirlo è il Sindaco di Tergu e candidato alla carica di Consigliere per Campo Progressista , Gianfranco Satta (candidato presidente Massimo Zedda).

«Troppo spesso – ha aggiunto – in passato abbiamo visto lo sport trattato come tematica legata ad una visione di pura attività agonistica. La prova di questo approccio è certificata dalle ingenti somme elargite alle società sportive professioniste e semiprofessioniste, sodalizi che dovrebbero invece far conto innanzitutto e soprattutto da entrate proprie e dagli investimenti delle rispettive proprietà private.

«Occorrerà invece virare verso una più razionale e moderna concezione che vede la pubblica amministrazione concepire lo sport soprattutto come elemento di stimolo educativo, sistema di aggregazione sociale, mezzo per il raggiungimento del benessere psicofisico delle persone. A questo naturalmente – conclude Satta – dovrà seguire un impegno nel calibrare il supporto regionale e quindi finanziario a favore di quelle realtà che intendono lo sport in questo senso e che investono soprattutto su giovani e bambini».