"La pratica dell’uso della catena per i cani è arcaica e incivile, non degna di un popolo che rispetta gli animali". Il deputato della Lega e coordinatore del partito in Sardegna, Dario Giagoni, si schiera dalla parte degli amici a quattro zampe, presentando un provvedimento, già presentato in consiglio Regionale, 'animal-friendly'.

"Fare ricorso a simili pratiche, che vincolano gli animali e ne impediscono il movimento in libertà è stato anche causa, in casi ad esempio di incendi boschivi, di ferimento o morte degli stessi, in quanto impossibilitati alla fuga - commenta Giagoni che ritiene la misura - fondamentale non solo per garantire migliore qualità della vita per gli animali, ma anche per segnare un passaggio culturale forte sul tema del rispetto e della convivenza con gli animali. Auspico che ci sia ampia condivisione sul provvedimento, e voglio ringraziare il Responsabile Nazionale Lega Benessere Animali per essersi fatto promotore dell'iniziativa durante tutta la passata legislatura".