"Abbiamo chiesto l'audizione in commissione di Glencore e delle parti sociali che non sono state neanche invitate all'ultimo tavolo del Mimit".

Lo fa sapere Francesca Ghirra, capogruppo di Avs nella commissione Attività produttive della Camera.

"Dicano chiaramente, Governo e Glencore, quali progetti hanno o non hanno in programma per le sorti della Portovesme srl per salvaguardarne la produttività e i livelli occupazionali", aggiunge la deputata sarda.