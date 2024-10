"Sono sicuro che Draghi userà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership per far accadere le cose giuste". Così Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'economia in un'intervista al Financial Times online. L'ex presidente della Bce "conosce benissimo i colli di bottiglie, le difficoltà, le sfide inerenti a far avanzare le riforme in Italia", ha commentato Gentiloni.

L'ex premier spiega che un futuro governo Draghi sarà molto diverso da quello guidato da Monti all'inizio dello scorso decennio. "Monti aveva una missione di salvataggio, quella di Draghi sarà una missione volta a non mancare un'opportunità storica", dice Gentiloni. Proprio per questo, aggiunge, la leadership dell'ex presidente delle Bce è cosi importante.