"Se oggi abbiamo raggiunto qualche risultato sulla parità di genere in molti mondi, non ultimo quello della rappresentanza politica, trovo che ci sia molto da fare per quanto riguarda il livello apicale delle nomine sia statali, sia delle partecipate. Per questo trovo questo appuntamento molto opportuno".

Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo al seminario sul "Riequilibrio della rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina", promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della presidenza del Consiglio in cui sono stati presentati i risultati di uno studio ad hoc.

Per quanto riguarda le Regioni italiane, la ministra ha spiegato che "in quasi tutte è rispettata la parità di genere tranne che in quelle a statuto speciale su cui c'è del lavoro da fare con le commissioni paritetiche".