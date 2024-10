“La polemica sollevata dalla Cgil sarda appare quanto mai sterile. La decisione del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, di ospitare in Sardegna la conferenza del G7 sulle grandi infrastrutture di ricerca rappresenta un segnale di grande attenzione verso l'Isola e andrebbe accolta con favore”. Così Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia.

L’esponente azzurro sostiene in una nota che “l’impegno del Ministero e del Governo per portare in Sardegna il progetto Einstein Telescope richiede un sostegno unanime e convinto da parte delle istituzioni e delle forze sociali, evitando divisioni, soprattutto quando queste appaiono per lo più inutili”.

“Il ministro Bernini, inoltre, non manca mai di riconoscere l’importante contributo di tutti i protagonisti di questa ambiziosa sfida, a partire dai responsabili della miniera di Sos Enattos, le cui esperienze e competenze sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo di rilievo, non solo per la Sardegna, ma per l’intero Paese” conclude Pittalis.