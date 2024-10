“L’ennesimo furto verificatosi in Città riaccende l’attenzione, mai sopita in noi, della stampa e dell’opinione pubblica sassarese sul problema sicurezza. La nuova Amministrazione non può certo risolvere il problema in due mesi, ma la nostra richiesta è quella di considerare prioritaria la risoluzione di questa emergenza”.

A ribadirlo è il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia Audax Sassari che sottolinea come sia “Necessario invertire la triste tendenza degli ultimi anni, con particolare attenzione ad alcune zone della città che sono state abbandonate dalla precedente Amministrazione”.

“Misure tempestive – a loro modo di vedere – devono essere adottate prima dell'inizio dell'anno scolastico, per scongiurare la solita sensazione di insicurezza che tutti i pendolari, in particolare gli studenti, vivono nel percorrere la strada che porta sia alla stazione degli autobus sia a quelle dei treni”.