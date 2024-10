Lo scorso 2 settembre si è costituito, a Sassari, il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Audax.

Erano presenti il Coordinatore Provinciale Emanuele Beccu e il Commisario Regionale Salvatore Deidda.

“Con Audax – ribadiscono dal Movimento –, nasce uno spazio identitario, militante, coinvolgente, nel quale sarà benvenuto ogni cittadino sassarese che intenda mettersi al lavoro per la propria città, per farla crescere e per difenderla dalle politiche scellerate delle vecchie amministrazioni, i cui colori politici si ripresentano, prepotentemente, in queste ore, a livello nazionale”.

“Lo strascico di polemiche – concludono – delle ultime elezioni comunali non ci coinvolgerà. Il nostro sarà un circolo aperto a chi ha a cuore il bene di Sassari, che saprà suggerire all’Amministrazione Comunale attività ed iniziative per la città e al contempo si farà sentire qualora fosse necessario. “A Sassari soffia nuovamente e finalmente il vento tricolore, perciò vele spiegate e barra a dritta, la rotta è tracciata”.