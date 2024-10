Il consigliere regionale del Pd, nonché sindaco uscente di Baunei, Salvatore Corrias, scrive al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, all’amministratore delegato e direttore generale Anas Spa Massimo Simonini, al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, all’Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris. Al centro della preoccupazione c’è la SS 125 Orientale sarda. L’onorevole del Partito Democratico chiede un intervento immediato di messa in sicurezza.

“Vi scrivo per porre alla Vostra attenzione la necessità di intervenire con la massima urgenza, ciascuno per propria competenza, sulla strada statale 125 Orientale sarda, nel tratto che attraversa i territori di Baunei, Urzulei e Dorgali. Anche questa notte, infatti, al km 193, come già nel mese di ottobre del 2016, una frana di non poca entità ha invaso la sede stradale danneggiandola, impedendone la percorrenza per un periodo di tempo che, auspichiamo, non sia equivalente a quello occorso in occasione del precedente evento calamitoso".

"Questa strada, così esposta, vista la conformazione dei luoghi, ad eventi come quello odierno, necessita di interventi strutturali che ne consentano la percorrenza regolare", sottolinea Corrias.

"Per questo è necessario intraprendere da subito ogni azione volta a garantire la prevenzione di siffatti fenomeni - spiega - onde evitare danni alle persone e ai luoghi e affrancarli da ogni pericolo. Chiedo dunque che si affronti subito questa ennesima emergenza e che la si risolva in tempi brevi. Auspico, altresì, che si consideri l’urgenza di predisporre una grande opera di messa in sicurezza della strada statale 125, tra il km 156 e il km 202, anche a valere -mi sia consentito segnalarne la possibilità- dei fondi del PNRR. Tanto chiedo, a vantaggio e beneficio dei territori dell’Ogliastra, del Nuorese e della Sardegna intera".