Ormai chiuse le candidature per i collegi uninominali di Camera e Senato per la coalizione di centrodestra, resta ancora qualche casella da definire nel plurinominale, sia Camera che Senato, per Fratelli d'Italia e Lega-Psd'Az, mentre Forza Italia ha già deciso. Le liste però saranno presentate domani. Restano all'asciutto i Riformatori.

Tra i canditati nell'uninominale viene confermata la candidatura del coordinatore regionale di Forza Italia e governatore sardo, Ugo Cappellacci, per la Camera a Cagliari, del deputato uscente di Fdi, Bruno Murgia, per la Camera a Nuoro e per il sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale Fi, Giuseppe Fasolino, in corsa nel collegio della Gallura per Montecitorio.

Nel plurinominale Forza Italia schiera, tra gli altri, nel collegio Camera Sardegna Sud ancora Cappellacci (capolista) e l'uscente Paolo Vella (terzo), al Nord il capogruppo in Consiglio regionale Pietro Pittalis (capolista) e per il Senato l'uscente Emilio Floris in prima fila.

In corsa nell'uninominale del Senato anche due giornalisti - Antonio Moro (Lega Psd'Az) per l'uninominale del Senato Sardegna Nord e Maria Lucia Andria (Fi), in quarta posizione nella lista plurinominale per il Senato - e l'ex segretario del Partito Sardo d'Azione Lorenzo Palermo (Lega-Psd'Az) per il collegio Sardegna Centrale.

Gli altri candidati nell'uninominale sono: per il collegio sardo Senato Sud Chiara Basciu (area Udc). Alla Camera, oltre a Cappellacci e Murgia, nel Sulcis, Viviana Lantini (Fi); a Oristano, Gianni Lampis (ex consigliere regionale Fdi); a Sassari Maria Grazia Salaris (ex Ncd).