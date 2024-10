C’è fermento in casa Riformatori Sardi-Fortza Paris. Questi ultimi, per bocca dei due coordinatori cittadini Massimiliano Lepri e Ettore Casu che, in una nota, denunciano, “Una situazione un pò strana che si sta verificando dall'indomani del voto del 16 giugno 2019 per le elezioni comunali di Alghero. Fortza Paris e i Riformatori sardi nella campagna elettorale che ha preceduto il voto hanno costituito una lista elettorale comune denominata Riformatori Sardi-Fortza Paris. In tutte le varie uscite pubbliche sulla stampa abbiamo sempre messo ben in evidenza il nuovo simbolo elettorale”.

A loro modo di vedere “Non si capisce per quale motivo, subito dopo il voto, appunto, tutto ciò viene meno e in tutti gli articoli apparsi sulla stampa sia del consigliere Alberto Bamonti che del rappresentante della giunta Andrea Montis con delega alla ecologia , ambiente, nettezza urbana , decoro litorali e spiagge , barracelli, protezione civile , rapporti con il parco, compare solo il nome dei Riformatori Sardi come riferimento al gruppo consiliare”.

“Questo non è affatto corretto e vi pregherei in futuro di tenerne debito conto”, concludono Lepri e Casu.