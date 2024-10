Anche la delegazione di Fortza Paris ha incontrato il presidente Christian Solinas per esporre le loro idee sul futuro governo della Sardegna. Secondo quanto trapelato, è stato un concreto confronto che ha visto la totale condivisione sui problemi urgenti da affrontare per dare quanto i sardi attendono.

“Fatti e risposte concrete” così il Presidente nazionale Gianfranco Scalas. Nel corso dell’incontro è stato posto l'accento sui principali problemi, in modo particolare la sanità, “Oggetto – dichiara Scalas – in questi ultimi giorni di una improvvisa elargizione di incarichi dell'ultimo minuto, la valorizzazione delle risorse interne, le riforme, la nuova struttura territoriale riportando vicino ai cittadini le istituzioni, la lingua e il confronto con lo stato per i diritti ancora negati ai sardi e già invece concessi al resto dell'Italia, attenzione ai settore produttivi, agricoltura in testa, e commercio, turismo”.

“Al presidente – ha concluso – è stata espressa la volontà di Fortza Paris di partecipare al governo della nostra terra con le nostre capacità e senso di appartenenza alla nostra terra”.