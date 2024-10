Doveva essere una norma apposita a sbloccare il turnover nell’agenzia Forestas e diverse proposte di legge sono state depositate a questo scopo da tutti gli schieramenti politici. Ieri pomeriggio, invece, maggioranza e opposizione hanno deciso di accelerare i tempi e inserire un emendamento al riguardo nella legge finanziaria 2022.

“Il tema è fortemente sentito e per questo ho sottoscritto l’emendamento su cui, al momento del voto, si sono favorevolmente espressi tutti i consiglieri del Partito Democratico e tutto il Consiglio all’unanimità. Sei milioni di euro per il 2022, e altri venti per ciascuno degli anni 2023 e 2024, consentiranno all’Agenzia di avviare le procedure per l’assunzione di nuovo personale, in sostituzione di quello cessato dal 2010 a oggi” riferisce il consigliere Salvatore Corrias.

“Le assunzioni saranno effettuate tra i residenti dei territori su cui insistono i cantieri forestali e questo, si capisce, rappresenta una boccata d’ossigeno salvifica per i nostri paesi - sottolinea Corrias -. Grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro, che continuo a ritenere uno dei più potenti antidoti al fenomeno dell’abbandono dei nostri borghi, tanti giovani potranno avere certezze sul proprio futuro e decidere di stabilirsi definitivamente nei paesi in cui sono nati e lì costruire nuove famiglie. Contiamo molto su quanto Forestas potrà fare per le nostre comunità. L’Agenzia, anche grazie al reclutamento di nuovo personale potrà assolvere appieno a quel ruolo che la norma regionale del 2016 le aveva attribuito per la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo dei territori”.