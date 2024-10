“Dopo vent'anni di attesa, la Giunta Solinas ha portato a termine con successo la vertenza dei lavoratori di Forestas, passati finalmente nel contratto collettivo regionale di lavoro”. Il Capogruppo del Psd'az in Consiglio Regionale Franco Mula esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, “grazie all'impegno profuso dal Presidente Christian Solinas e da tutta la maggioranza di governo regionale”.

“L'ormai vecchio CCNL del settore agricoltura, senza rinnovi da 13 anni, costringeva i lavoratori di Forestas – dice Mula – a convivere con situazioni di lavoro e retributive sempre peggiori, alla base dello scontento generale e contenziosi giudiziari. Questo contratto soddisfa le richieste delle parti sociali, salvaguardando diritti e professionalità maturate sul campo e dimostrate in molte occasioni, non ultime quelle calamitose nelle quali i lavoratori si sono distinti nel loro prezioso e generoso impegno”.

“Da sottolineare – dice ancora Mula – il lodevole impegno del Coran che ha saputo portare a compimento un lavoro difficile e complicato, suscettibile ancora di perfezionamento nei 6 mesi di tempo concordemente fissati per esaminare e risolvere alcuni aspetti rimasti in sospeso, come quelli relativi ai lavoratori di categoria b che dovranno passare in categoria c. Ancora una volta la Giunta Solinas ha mantenuto gli impegni” conclude il capogruppo del Psd’Az.