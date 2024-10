“Non posso che condividere le preoccupazioni dei tanti sindaci riguardo alla mancata firma delle convenzioni con Forestas e concordare con loro che la chiusura dei cantieri e lo spostamento degli operai presso altri luoghi di lavoro pone a rischio la stessa tenuta sociale delle nostre comunità. E non posso che condividere, all’origine, le perplessità dei Comuni interessati sulla bozza di convenzione proposta dalla Regione. Come possono i sindaci sottoscrivere un impegno trentennale che prevede la cessione a Forestas di quote importanti di territorio, senza precise garanzie a favore delle comunità che rappresentano riguardo alle future assunzioni?”.

A dirlo è il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias.

“Come ho già ribadito alcune settimane fa – sottolinea l’onorevole - occorre che in Consiglio Regionale si lavori sulle tre proposte di legge per il superamento del blocco del turnover presso l’Agenzia Forestas, presentate dai gruppi di maggioranza e di minoranza. Diventa urgente procedere all’elaborazione di un testo unificato da portare in Commissione e poi all’attenzione dell’aula per definire al più presto le modalità delle nuove assunzioni. Ed è proprio in questa direzione che bisogna incidere. Riconoscere alle comunità un ruolo di primo piano nel reclutamento di nuovo personale significa restituire valore e significato all’istituto dell’uso civico e renderlo attuale e moderno. Solo la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani del territorio potrà costituire la forma di indennizzo più equa per le terre cedute”.