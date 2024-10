“In un momento così delicato per la vita dell'Agenzia si rende necessario dotare la stessa di tutti gli strumenti, le competenze e gli organi che gli consentano di conseguire sollecitamente la piena applicazione della Legge regionale forestale”.

È quanto si legge in una mozione presentata dal Consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Meloni, al presidente della Regione, Christian Solinas, sulla mancata nomina del Commissario di Forestas.

Una vicenda che, ormai da mesi, è al centro dell’agenda politica sarda e che sembra ancora non avere una via d’uscita definitiva. Un aspetto non secondario è il ricollocamento degli oltre 1.100 lavoratori.

“Le interrogazioni presentate, nonostante il lungo tempo trascorso, non hanno avuto alcun riscontro e che pertanto questo Consiglio non conosce a tutt'oggi l'identità del Commissario straordinario qualora effettivamente designato”, così ancora Meloni che chiede alla Giunta di “Procedere con la massima urgenza alla nomina dell'amministratore unico dell'"Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna”.