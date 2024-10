Tutti rinviati a giudizio. Sei ex consiglieri regionali di Rifondazione comunista della XIII legislatura, tra cui l'attuale senatore del Campo Progressista Luciano Uras, dovranno comparire il 6 aprile 2018 davanti ai giudici del seconda sezione del Tribunale di Cagliari per rispondere di peculato aggravato.

Lo ha deciso il Gup Roberto Cau accogliendo la richiesta del Pm Marco Cocco a conclusione della sua inchiesta sull'utilizzo illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna, denaro speso tra il 2004 e il 2008.

A Uras la Procura contesta spese per 70 mila euro mentre agli allora consiglieri Giuseppe Fadda e Ciriaco Davoli è imputata una cifra per quasi un milione di euro, una somma molto elevata perchè avevano la responsabilità dell'intero gruppo, dunque anche delle spese dei colleghi.

Gli altri rinviati a giudizio sono Paolo Lanzi (contestati 5 mila euro), Ignazio Paolo Pisu (39 mila) e Paolo Antonio Licheri (30 mila). In questi anni nell'ambito dell'inchiesta sono finiti nel registro degli indagati un'ottantina di consiglieri: una ventina quelli che hanno già subito condanne in primo grado, alcuni sono stati assolti, per un'altra decina è scattata invece l'archiviazione.