"La nuova programmazione è stata fortemente influenzata dalla pandemia". Lo spiega il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, parlando della Finanziaria 2021 da 8,8 miliardi che approderà in Aula martedì 16 febbraio, consentendo l'uscita dall'esercizio provvisorio.

Sono 3,7 i miliardi destinati alla sanità e alla tutela della salute, 100 milioni in più rispetto al 2020, per garantire i livelli essenziali di assistenza e 4,6 milioni a integrazione dei fondi per la specialistica ambulatoriale. "L'emergenza Covid-19 ci ha costretto ad affrontare anche da punto di vista sanitario un periodo di profonde trasformazioni a cui sono seguite misure straordinarie che con la Finanziaria abbiamo voluto confermare e arricchire - spiega il governatore -. Il Covid ha comportato lo stravolgimento degli ospedali e delle altre strutture: con il mutamento degli stili di vita sono cambiate le esigenze dei pazienti, con l'introduzione di tecnologie e nuovi protocolli sanitari è cambiata la formazione del personale".

Una delle principali novità contenute nella manovra sono i 4 milioni da destinare all'acquisto di sensori da braccio per la misurazione della glicemia per i 24mila diabetici insulinici sardi. Un milione di euro servirà per attivare l'Hub unico del farmaco, che consentirà una gestione più snella della distribuzione dei farmaci sul territorio isolano. Per le politiche sociali e la famiglia sono stati stanziati invece 328 milioni di euro, di cui oltre 250 destinati ai diversamente abili. Confermata la dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza per cui è stata prevista una programmazione pluriennale per circa 694 milioni. "Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per un sistema sanitario e socio-sanitario che garantisca assistenza a tutti, senza lasciare nessuno indietro", ha detto l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Per quanto riguarda lo sport, 2,5 milioni a fondo perduto andranno a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive, di cui 1,5 milioni per palestre e scuole di danza; un milione di euro per i centri sportivi natatori affiliati alla Federazione italiana nuoto; 4,2 milioni per società dilettantistiche con sede operativa in Sardegna.